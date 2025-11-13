「怒る」のではなく「伝える」との“叱らない育児”は、賛否が分かれる育児方針のひとつではないでしょうか。子どもの個性を尊重するという考え方は素晴らしいものの、その結果、周囲を困らせることもあります。今回は、そんな「叱らない育児」に悩まされた3人の女性たちのエピソードをご紹介します。エピソード1：＜義姉の叱らない育児＞義実家への帰省で…イジワルな姪を叱らない義姉ハルミ（仮名）さんは、夫のリョウヤ（仮名）