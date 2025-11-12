12日の参議院予算委員会で、自動車に対する重い課税について議論が交わされた。【映像】榛葉議員も思わず…議場から大きな拍手が巻き起こる瞬間国民民主党の榛葉賀津也幹事長は「ヘリコプター買っても消費税だけなのに、車にだけ9種類も税金かかる」と指摘。9兆円にものぼるとしたうえで、「財務大臣、なぜこんなに車から税金たくさん取るようになっているのか」と問いただした。片山さつき財務大臣は「榛葉委員と私が活動し