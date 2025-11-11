2本のハサミと5本の脚を失い、わずか3本の足で生きていたサワガニを、山奥の水路で見つけた男性。飼育から9ヵ月、サワガニは驚くべき再生力を見せ、その成長を追った動画シリーズは累計200万回再生を突破する反響を呼んでいる。投稿主で生き物系YouTuber・真釣ちゃんねるさん（@maturich）に話を聞いた。【写真】3本足のサワガニが脱皮したら…？■「さまざまな角度から生き物の魅力を発信していきたい」――3本足のサワガニ“ミ