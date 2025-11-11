盗撮男の最終目的は……50代半ばの男は、20代の女性に執着しすぎるあまり、徐々に犯行をエスカレートさせていったのだろうか──。11月６日、警視庁捜査一課は、自営業の鈴木将博容疑者（56）を、住居侵入と性的姿態等撮影の容疑で逮捕した。「鈴木容疑者は、今年の７月18日と22日の夜、足立区（東京）のアパート敷地内に侵入。開いている窓の隙間から、同室に住む20代女性の裸を盗撮した疑いが持たれています。10月14日にも逮捕さ