ガンバ大阪は11月10日、初瀬亮の負傷を発表。検査の結果、左膝内側側副靭帯損傷と診断された。なお、加療期間は公表されていない。初瀬は、５日に敵地で行なわれたアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）のグループステージ第４節・ナムディン戦に先発。30分過ぎ、相手との接触プレーはなかったが、左足を気にする様子を見せた直後、ピッチに座り込む。メディカルスタッフのチェックの末、途中交代していた。 クラブ