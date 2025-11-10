俳優のジョージ・クルーニー（64）は、妻で弁護士のアマル・クルーニー（47）と一度も言い争いをしたことがないという。2013年からアマルと交際、現在は結婚し2人の子供がいるジョージ。相手への些細な不満などどうでもよく、自分が正しいことを証明する必要性も全く感じられないことから本格的なケンカとは無縁だそうだ。 【写真】これで弁護士！美貌の妻と仲良し2ショットを披露 ジョ