フィギュアスケートのＮＨＫ杯のエキシビションが９日、東和薬品ラクタブドームで行われた。男子で３連覇を果たした鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、ＳＰ曲の「Ｉｗｉｓｈ」も手がけたピアニスト・角野隼斗にイチから作ってもらったという「ｆｒｏｓｔｌｉｎｅ」を初披露した。演技前に取材に応じた鍵山は「速さがあるけど、まずはスピード感としての疾走感だったり、あとは足元の細かいテクニック、そういう速さ