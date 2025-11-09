広島のドラフト１位・佐々木泰内野手が９日、追加招集された侍ジャパンに合流した。１０日の広島との練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）、１５、１６日の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（東京ドーム）の３試合に帯同する。この日は宮崎・日南秋季キャンプの練習後、宮崎市内の侍宿舎へと移動した。「１年目からこのような経験をさせてもらえると思ってなかった。いろんな選手に聞きにいっ