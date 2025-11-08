大分県別府市で２０２２年６月、男子大学生２人が車にはねられて死傷したひき逃げ事件で、県警が海底の堆積（たいせき）物に、殺人容疑などで指名手配中の八田與一（よいち）容疑者（２９）の遺留品などがないか捜索していたことが、捜査関係者への取材でわかった。県警は、海に入って逃亡した可能性も視野に捜査している。捜査関係者らによると、日出町の漁港で６日、集められた堆積物を捜査員が確認した。県が海底の清掃活動