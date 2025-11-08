アメリカ・ケンタッキー州で貨物機が墜落した事故をめぐり、現場周辺の企業らが6日、貨物輸送大手UPSらに対し、集団訴訟を起こしました。この事故は、ケンタッキー州からハワイ・ホノルルに向かっていたUPSの貨物機が4日夕方、離陸直後に墜落し、石油リサイクル施設などで大規模な火災が発生したものです。州知事は7日、この事故による死者がさらに増え、14人になったと明らかにしました。こうした中、現場周辺の企業や近隣住人は6