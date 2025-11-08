ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。11月6日（木）に放送された同番組では、芸能人夫婦の妻の悩みに夫がまさかの発言をする場面があった。【写真】「お互い溜まってそう…」ベッドの上で本音をぶつける夫婦を見たスタジオの反応芸能人夫婦でホテルに行ってもらい、普段言えない