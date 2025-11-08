土壇場でチームを勝利に導くビッグプレーに賛辞だ。11月６日に行われたUEFAカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第３節のフィオレンティーナ戦で、マインツの佐野海舟が途中出場から大仕事を成し遂げた。１点ビハインドで迎えた60分にピッチに佐野は登場。８分後にマインツが同点弾をあげて迎えた終了間際のアディショナルタイム、守備から攻撃につなげて決勝点を演出している。ハーフラインを越えたあたりでフィオレンテ