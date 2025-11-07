ダスキンが運営するミスタードーナツは11月12日、「タマゲた!メタモンのドーナツツリー」(648円)の予約受付をミスドネットオーダーで開始する。「タマゲた!メタモンのドーナツツリー」(648円)55周年を記念した特別なドーナツを事前予約限定で発売する。同商品はメタモンがドーナツポップにまぎれている姿をイメージしており、人気のドーナツをひとくちサイズにしたドーナツポップやオールドファッションなど、さまざまな食感を楽し