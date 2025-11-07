アップルのティム・クックCEOは、「パーソナライズされたSiri」が2026年にローンチされる見込みであると改めて表明しました。 ↑汚名返上のためにGeminiにすがる（画像提供／YASUTAKA OTSUKI - stock.adobe.com）。 アップルは2024年に開催された「WWDC 2024」で、パーソナライズされたSiriを発表。しかし、パーソナライズされたSiriのリリースはたびたび遅れ、アップルは複数の集団訴訟にも直面しました。 そして、今回