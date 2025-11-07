3日、米サンフランシスコで開催されたイベントで話す民主党のペロシ元下院議長（AP＝共同）【ワシントン共同】米野党民主党の重鎮ナンシー・ペロシ元下院議長（85）は6日、来年11月の中間選挙の下院選に出馬せず、政界から引退すると表明した。ペロシ氏は女性として米史上初めて下院議長を務め、共和党のトランプ大統領と激しく対立してきた。民主党指導部は高齢化が進んでおり、ペロシ氏の引退表明を機に世代交代を求める声が一