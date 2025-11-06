第8回中国国際輸入博覧会が5日、国家会展中心（上海）で開幕した。人民日報が伝えた。今回の輸入博は展示規模が過去最大となり、展示エリアの構成や内容もより豊富で多様になった。新製品、新技術、新サービスが集中的に登場し、中国という巨大市場が世界のイノベーションの実験場、利益創出の場、応用の場となる後押しをしている。初の後発開発途上国特別エリア、新たな顔ぶれが続々後発開発途上国に対する一方的開放を拡大するた