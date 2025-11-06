ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 子どもの姿をした成人向け玩具が…フランス政府、SHEINの通販サイト… フランス 海外・国際ニュース 海外の事件・事故 FNNプライムオンライン 子どもの姿をした成人向け玩具が…フランス政府、SHEINの通販サイト停止へ 2025年11月6日 7時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと フランス政府は「SHEIN」のサイトを一時的に停止する手続きを始めた 規制当局は、商品の中に子どもの姿をした成人向けの玩具を確認したと発表 「児童ポルノにあたることは疑いの余地がない」としている 記事を読む おすすめ記事 キムタク＆静香の長女・Cocomi（24）がバレー“天才リベロ”と真剣交際！《本人は直撃に「仲良くさせていただいてます」》 2025年11月5日 16時0分 「親権取られるくらいなら娘を殺して自分も死のうと…」東京・世田谷区のマンションで生後3カ月娘を刃物で殺害か 28歳母逮捕 2025年11月4日 17時0分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「おじさんが人と話すのやめてくれない?」“パーカー論争”引き起こしたコラムニスト、またも衝撃ポストで大炎上 2025年11月5日 19時35分