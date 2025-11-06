日本代表の新ユニホーム姿の久保（（C）adidasistheofficialsupplieroftheJapanNationalTeam）日本サッカー協会とアディダスジャパンは6日、日本代表が2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で着用する新ユニホームを発表した。コンセプトは「水平線」。青を基調とし、胸部は日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させるデザインとなっている。日本が掲げるW杯優勝の目標に合わせ、水平線の先にある明