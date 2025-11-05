日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円５４～５６銭と前営業日比０４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７６円３８～４２銭と同６６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４８７～８９ドルと同０．００４０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS