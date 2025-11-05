千代田化工建設が後場に持ち直した。同社は５日午前１１時３０分、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想を１５０億円増額して３８５０億円（前期比１５．７％減）、最終利益予想を７５億円増額して２２５億円（同１６．６％減）に引き上げており、好感された。国内外の手持ち案件が順調に進捗し、資金効率も向上。９月中間期の業績を踏まえて通期の