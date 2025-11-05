千代建が後場持ち直す、国内外の案件進捗順調で今期業績予想引き上げ

千代田化工建設<6366.T>が後場に持ち直した。同社は５日午前１１時３０分、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想を１５０億円増額して３８５０億円（前期比１５．７％減）、最終利益予想を７５億円増額して２２５億円（同１６．６％減）に引き上げており、好感された。国内外の手持ち案件が順調に進捗し、資金効率も向上。９月中間期の業績を踏まえて通期の業績予想を修正した。



米国のグループ会社が米社とのジョイントベンチャーで進めるゴールデンパスＬＮＧプロジェクトについては、第２系列と第３系列のＥＰＣ契約改定の調印に向けた最終段階の手続きを行っており、影響を反映した損益算定が可能となった段階で、改めて業績予想の修正を実施し公表するとした。９月中間期の売上高は１９４７億２９００万円（前年同期比１８．０％減）、最終利益は１７５億８０００万円（同２４．１％増）となった。



出所：MINKABU PRESS