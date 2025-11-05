[11.4 ACLEリーグステージ第4節 町田 1-2 メルボルン・C Gスタ]同点ゴールにも喜びはなかった。FC町田ゼルビアMF望月ヘンリー海輝は1点ビハインドの前半24分、左サイドを切り裂いたMF相馬勇紀のクロスにゴール前で反応。鮮やかな左足ボレーシュートをゴール左上隅に流し込み、1-1の同点に追いついた。だが、ゴールセレブレーションは行わず、その場で立ち尽くした望月。それまでのパフォーマンスが「素直に喜べるメンタルではな