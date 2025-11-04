日本経済新聞社は４日、業務用のチャットアプリ「Ｓｌａｃｋ（スラック）」に外部から不正アクセスがあり、社員や取引先などの個人情報を含む計１万７３６８人分のデータが流出した疑いがあると発表した。現時点で取材内容に関する情報の漏えいは確認されていないという。同社によると、流出した恐れがあるのは、スラックに登録された氏名やメールアドレス、チャット履歴。社員のパソコンがウイルスに感染したことが原因とみら