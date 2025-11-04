ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > ハリウッドザコシショウが「ガチ特殊メイク」観客は誰が分からず 早見沙織 ハリウッドザコシショウ 松村沙友理 声優 イベント プレデター 自己紹介 パン ハリウッド オリコンニュース ハリウッドザコシショウが「ガチ特殊メイク」観客は誰が分からず 2025年11月4日 19時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ハリウッドザコシショウが4日、映画「プレデター」のイベントに参加した ザコシショウはプレデターのデクの特殊メイクで登場したが、観客は気づかず その後、観客がザコシショウだと理解すると、ようやく歓声が上がっていた 記事を読む おすすめ記事 来年30歳でも「複数年138億円契約」を米球界関係者が断言 巨人・岡本和真に“村上以上の評価”が集まる理由 2025年11月1日 11時6分 妻夫木聡ら『ザ・ロイヤルファミリー』キャストの“フォトシール”メイキング動画に反響「楽しそう」「貴重な表情」 佐藤浩市＆松本若菜＆目黒蓮と仲むつまじい様子見せる 2025年10月31日 17時13分 工藤公康さんの長男・工藤阿須加「包帯の中はこんな感じ」ドラマオフショットの痛々しい姿 2025年11月3日 6時50分 松下洸平が豪快に食べる！“こくうまキムチ”新TVCM公開 2025年10月30日 10時21分 【G大阪】加地亮さんに「味！」と言わせたい...宇佐美貴史の“驚愕”直接FK弾の評価は？【KICKOFF！KANSAI】 2025年11月3日 10時25分