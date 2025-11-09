シリーズ初！プレデターが主人公の完全なる新章、『プレデター：バッドランド』が11月７日（金）より公開になります。誇り高き戦闘一族から追放され、宇宙一危険な「最悪の地（バッドランド）」に辿り着いた若き戦士デク。次々と敵に襲われるなか、主人公デクとともにバッドランドをサバイバルする半身アンドロイドのティア。エル・ファニング演じるティアの日本版声優を務めた、人気声優早見沙織さんに『プレデター：バッドラ