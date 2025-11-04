SEVENTEENも認めた話題の“韓牛名店”、ソウル・清潭（チョンダム）エリアにある**도산뚝배기（DOSAN DDUKBAEKI／ドサントゥッペギ）**は、韓国人気アイドル SEVENTEEN（セブチ）メンバーが訪れた公認グルメスポット。彼らが通うことで知られるこのお店は、日本のメディアYouTuberにも多数紹介され、“セブチ聖地グルメ”として注目を集めています。 一度は食べたい、看板メニューた