ソラシドエアは、航空券比較サイトでの航空券購入について注意喚起を行っている。適用対象外運賃（年齢割引など）の航空券が手配される、不正な決済が行われる、変更や取り消しを旅行会社に申し出るとソラシドエアの規定と異なる手数料を請求される、または払い戻しが受けられないなどの事象が確認されているという。適用対象外運賃の購入や不正な決済が発覚した場合には、申し出時点で購入可能な運賃を新規で購入することが求めら