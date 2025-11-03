［J2第35節、ジェフユナイテッド千葉 5-2 北海道コンサドーレ札幌、11月2日、千葉・フクダ電子アリーナ］千葉は札幌に5-2で大勝し、17季ぶりのJ1復帰に向けて3位をキープした。この試合でフル出場したMF品田愛斗（まなと）は、ボックス内からのクロスボールでチーム3得点目となる決勝点をアシスト。1万6703人が詰めかけ、フクアリ史上4番目に多い入場者数となった試合後には、ファンにさらなる声援を呼びかけた。ジュニアユー