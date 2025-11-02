早大に勝利し喜ぶ帝京大フィフティーン＝秩父宮ラグビーの関東大学リーグ対抗戦は2日、東京・秩父宮ラグビー場で行われ、全国大学選手権4連覇中の帝京大が早大に25―20で勝ち、ともに4勝1敗となった。昨年全勝優勝の早大は対抗戦で2年ぶりの黒星。帝京大はSO本橋のトライなどで前半を22―13で折り返し、後半もリードを守った。1月の全国大学選手権決勝で帝京大に敗れた早大は、終盤にWTB田中健想のトライで追い上げたが及ばな