実は「FSC超えの座席」？ANAグループの航空会社「AirJapan」が、2026年3月末をもって運航を休止します。同社はANAグループの“第3ブランド”として2024年に運航を開始しました。ANAホールディングスの芝田浩二社長も「事業性を見るには2年という期間はあまりにも短い。しっかりと当初目標としていた訪日需要は取り込んできましたし、コストマネジメントもしっかり実現できました」と評価しています。にもかかわらず、なぜ休止と