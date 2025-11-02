写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ 2日間で計14ものG1が行われ、アメリカ競馬における下半期のハイライトとなっているブリーダーズカップが10月31日（金）～11月1日（土）（日本時間1日～2日）にデルマー競馬場（アメリカ）で行われる。 今年は昨年に引き続きフォーエバーヤングがブリーダーズCクラシックに挑むのをはじめ、7頭もの日本馬が挑戦するが、中で