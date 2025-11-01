これまで以上に日本を意識した新型車種2025年10月29日より東京ビッグサイトで開催されている「ジャパンモビリティー2025（JMS2025）」において、中国のEVメーカー「BYD」は、小型電気（EV）トラック「BYD T35」を初公開しました。【日本車みたい!?】これが、BYDトラックの車内です（写真）会場には「BYD T35」のアルミバンと平ボディの２種類の実車が展示されていましたが、その大きさや外見は国産の小型トラックを意識したサ