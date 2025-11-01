ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > バイクに乗り、時速240キロで逃走中の銃撃犯に…大事故発生 アメリカ アメリカ 海外・国際ニュース 交通事故 海外の事件・事故 FNNプライムオンライン バイクに乗り、時速240キロで逃走中の銃撃犯に…大事故発生 アメリカ 2025年11月1日 12時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アメリカで高速道路を時速約240kmで走るバイクがカメラに捉えられた 乗っていたのは警察を襲った銃撃犯で、自動車と衝突しバイクは大破 銃撃犯も道路に投げ出され、警察官らはすかさず銃撃犯の身柄を確保した 記事を読む おすすめ記事 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」 2025年10月31日 22時3分 事件現場の部屋を２０００万円超で借り続けた夫「やっと落ち着ける」…２６年前の主婦殺害で容疑者逮捕 2025年10月31日 21時28分 怖い、助けてください…朝3時、年金18万円の83歳母から悲痛な留守電。朝8時に起床後すぐ実家へ走った52歳息子、目撃した「手遅れな光景」【FPが解説】 2025年10月31日 10時45分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 安福容疑者は「おとなしい印象」 高校で同じ部活の悟さん 2025年10月31日 23時35分