日本シリーズはソフトバンクが４勝１敗で阪神を下し、５年ぶりに日本一を奪還した。第１戦こそ接戦で落としたが、第２戦での大勝を機に流れを完全に掌握。昨年の日本シリーズ敗退、そして今年のＣＳファイナルステージでの反省を生かし、小久保裕紀監督（５４）が「出し惜しみしない戦い」を徹底したことが勝因となった。本紙評論家でホークスＯＢの加藤伸一氏は「今年の日本シリーズは、小久保監督の采配がこれまでと明らかに違