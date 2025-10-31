テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」選出店が手掛ける新店「マリニ南インド 新橋店」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#243】「マリニ南インド 新橋店」2025年9月2日、汐留にオープンした「マリニ南インド 新橋店」神奈川のカレー激戦区武蔵小杉