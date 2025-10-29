Image: AI First/今村拓馬 テックとAIの未来をテーマに、その最前線事情を紹介するイベント「AI First Lounge」。ギズモード・ジャパンとTECH INSIDERが共同主催しており、毎回好評をいただいています。去る10月2日に、東京 神宮前交差点 ハラカドのBABY The Coffee Brew Clubにて、その3回目が開催されました。今回のテーマは「スマホAI最新事情。iPhoneで勢力図どう変わる」。9月にリリー