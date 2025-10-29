手土産に重宝する「甘い系」のお取り寄せ。新たに注目を集めている逸品から、誰からも喜ばれる定番の品まで、フードライターの小寺慶子さんに教えていただきました。手土産に重宝する「甘い系」のお取り寄せ。新たに注目を集めている逸品から、誰からも喜ばれる定番の品まで、フードライターの小寺慶子さんに教えていただきました。1. 栗きんとん本家すや 本店（岐阜）栗きんとん「栗きんとん」（6個）1,954円〜 出典