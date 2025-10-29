グルメライターが全国各地からわざわざ取り寄せる「甘い系」のお取り寄せ8選

手土産に重宝する「甘い系」のお取り寄せ。新たに注目を集めている逸品から、誰からも喜ばれる定番の品まで、フードライターの小寺慶子さんに教えていただきました。

1. 栗きんとん本家 すや 本店（岐阜）

栗きんとん

「栗きんとん」（6個）1,954円〜 出典：殴られ兎さん

小寺さん

東京のデパ地下では入荷しても即完売する人気商品。9月からの期間限定で登場する栗きんとんがお取り寄せできるのはスイーツ好きにとって耳寄りな情報。栗と砂糖のみで炊き上げた素朴な味は唯一無二。目上の方への贈り物にもぴったりです。

公式サイト

2. ハウス オブ フレーバーズ（神奈川）

チーズケーキ

「チーズケーキ」（小）7,000円、（大）16,000円 出典：pateknautilus40さん

＜店舗情報＞◆栗きんとん本家 すや 本店住所 : 岐阜県中津川市新町2-40TEL : 0573-65-2078

小寺さん

「日本一のチーズケーキ」でおなじみ。どこまでも端正なビジュアル。55年という年月をかけて、ようやく辿り着いたという味に品格を感じます。大切な方に、とっておきの手土産として。永遠のあこがれチーズケーキです。

公式サイト

3. 辺銀食堂（沖縄）

石垣島のはちゃぐみ

「石垣島のはちゃぐみ」703円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆ハウス オブ フレーバーズ住所 : 神奈川県鎌倉市鎌倉山3-2-10TEL : 0467-31-2636

小寺さん

食べるラー油で一世を風靡した辺銀さんがつくるはちゃぐみは東京のセレクトショップでもなかなか入手困難。ポン菓子のような懐かしさ、石垣島産のさとうきびを使用した優しい甘みにもうひとつ、あともうひとつと手が伸びます。

公式サイト

4. アオキ菓子店（新潟）

はっか糖

「はっか糖 ミニタイプ」（50本入×1箱）2,180円 写真：お店から

小寺さん

はっかがあまり得意でなくてもすーっと澄み渡るような風味に癒やされます。新潟の南魚沼がルーツと言われており、農作業の合間にも食べられていたそう。疲れた脳がすっきりクリアになる感じがするので仕事仲間の差し入れに。

公式サイト

5. カグノミ堂（大阪）

Neve（ネーヴェ）

「Neve ネーヴェ」2,050円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆お菓子のアオキ住所 : 新潟県南魚沼市塩沢81TEL : 025-782-0047

小寺さん

スイーツとともにシャンパーニュなどのお酒も楽しめる大阪のおしゃれパティスリー。缶も中身も可愛いネーヴェは一口サイズのクッキーがアソートになっていて開けた瞬間に心が華やぎます。

公式サイト

6. BISCAKE（富山）

BISCAKE（ビスケイク）

「BISCAKE（ビスケイク）」3,985円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆カグノミ堂住所 : 大阪府大阪市西区新町1-27-17TEL : 06-7506-8706

小寺さん

クッキー缶も入手困難ですが、四角いホールケーキという発想にも引かれるのがビスケイクのスペシャリテ。爽やかなサワークリームと焦がし焼き製法の香ばしさはお酒とも好相性。

公式サイト

7. 和菓子薫風（東京）

焼浮島

「焼浮島 -YAKI UKISHIMA-」（化粧箱入り）2,376円 写真：お店から

小寺さん

「日本酒に合う和菓子」がコンセプト。たっぷりの餡とラム酒の香り、いちじくと胡桃がアクセントになっており、一口ごとにしあわせな気分に。これからの季節は燗酒に合わせていただきたい。

公式サイト

8. Masahiko Ozumi Paris（大阪）

ザブトンサンド

「ザブトンサンド」（4個入）2,300円 写真：お店から

＜店舗情報＞◆和菓子薫風住所 : 東京都文京区千駄木2-24-5TEL : 03-3824-3131

小寺さん

大阪で大人気のザブトン形のケーキがクッキーに変身！ レモンや抹茶など異なるフレーバーが1枚ずつ入った4個入りは見た目もカラフル。新しいものが好きな方へのギフトに。

公式サイト

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆Masahiko Ozumi Paris住所 : 大阪府大阪市中央区大手通2-4-8 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅（ミートリップ）、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい？」

