国分太一への不意打ち聴取と録音データ削除「日テレのほうがパワハラ」の声
2025年10月29日 17時30分

国分太一が人権救済を申し立てた件について週刊女性PRIMEが伝えた
申立書によると国分が日テレを訪問した際に突然、聴取が始まったという
聴取の内容の録音を日テレが許さず、データを削除させたとの記載もあるそう