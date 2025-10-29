ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 踊るさんま御殿の宝塚特集、一部から疑問の声「笑い話で語っていいの… 踊る！さんま御殿!! 宝塚歌劇団 テレビの話題 パワーハラスメント(パワハラ) エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 踊るさんま御殿の宝塚特集、一部から疑問の声「笑い話で語っていいの？」 2025年10月29日 15時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 28日の「さんま御殿」は宝塚歌劇団を特集したとFLASHが伝えた 出身者らが宝塚の「ルール」を明かすなどの内容に、Xでは好評の声が多数 一方で、「所々に闇が」「笑い話として語っていいの？」といった声もあった 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 “11歳で性加害” 報道、常軌を逸したスノボ五輪選手の行為に「先方と交渉中」スポンサーが答えた現在 2025年10月29日 11時0分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分 「市の対応は間違っていた」市川市長、"花火写真"撤去めぐり謝罪 写真家と市民に「心からお詫び」 2025年10月28日 21時51分