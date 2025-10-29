【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTS・Vが、スキンケアブランド“Yunth（ユンス）”のブランドアンバサダーに就任した。Vにとって、除隊後初の日本での広告出演となり、スキンケアブランドとして日本初の単独契約となる。 ■BTS・Vを起用した広告やキャンペーンを順次展開予定 音楽やファッションなど、あらゆる表現において自分らしさを追求するVの姿は、「私だけの美しさが花ひらく」という“Yunth”のブ