10月25日に開催されたブンデスリーガ第８節のバイエルン戦（０−３）で、レッドカードを受けたボルシアMGの韓国代表MFイェンス・カストロップの処分が決定した。右のウイングバックで先発した22歳は開始19分、相手FWルイス・ディアスへ危険なタックルを仕掛け、退場となった。ドイツサッカー連盟は２試合の出場停止処分を科している。韓国メディア『Xports News』は「カストロップは、バイエルン戦の殺人タックルで11月末ま