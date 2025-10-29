「11月末までプレーできない」バイエルンFWへの“殺人タックル”で退場の韓国代表MF、処分決定で母国メディアは嘆き「２年半でレッド２枚、イエロー25枚…」
10月25日に開催されたブンデスリーガ第８節のバイエルン戦（０−３）で、レッドカードを受けたボルシアMGの韓国代表MFイェンス・カストロップの処分が決定した。
右のウイングバックで先発した22歳は開始19分、相手FWルイス・ディアスへ危険なタックルを仕掛け、退場となった。ドイツサッカー連盟は２試合の出場停止処分を科している。
韓国メディア『Xports News』は「カストロップは、バイエルン戦の殺人タックルで11月末までプレーできない。 ２試合の出場停止が確定」と報じた。
記事は「攻撃的なプレーで知られるカストロップは、昨シーズン、ブンデスリーガ２部の25試合で11枚ものイエローカードを受けた。ほぼ２試合に１枚ずつ警告を受けた計算になる」と指摘した。
「ニュルンベルクでの２年半の間、彼はレッドカード２枚、イエローカード25枚を受け、タフな選手として名を馳せていた。しかし、今シーズンのレッドカードもまた大きな痛手となった」
同メディアは「１日のザンクトパウリ戦と９日ケルン戦には出場できない。11月の代表戦ブレイクを挟み、22日のハイデンハイム戦まで復帰はできない」と嘆いた。
最下位に沈んでいるチームにとって、手痛い処分となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】一発レッドとなった韓国代表戦士の殺人タックル
