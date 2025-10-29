仕事やプライベートでAIを利用する機会が増えてきました。AIをもっと使いこなして効率的に仕事を進めたいと考えている人も多いでしょう。一方で、仕事ツールであるPCには「AI PC」「Copilot+ PC」といったAIに特化したPCが続々と登場し、いったいどれを選択すべきなのか、判断が難しい状況です。そんな方に参考となるように、PCがなくては仕事にならないフリーランスの筆者が、「Copilot+ PC」に準拠した日本HPのノートPC「HP Omni