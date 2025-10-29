スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」が、2025年11月1日（土）〜12月4日（木）まで「池袋駅エキラボ北通路C区画催事」にて販売される。また、ピカチュウとイーブイのステッカー付クッキー缶も初登場する。＞＞＞ピカチュウ東京ばな奈やクッキー、缶やステッカーのデザインをチェック！（写真11点）人気の「ピカチュウ東京ばな奈」は、思わぬ場所に出現するかもしれないドキドキ感も楽しみのひとつ。今回の出現場所は池袋駅！1