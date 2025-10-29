白昼堂々の暗殺から3年… 安倍晋三元総理銃撃事件 山上徹也被告は裁判で何を語る？ “母親の多額の献金で破産” 旧統一教会への強い恨み 自らパイプ銃を作成…周到に準備された犯行【10月28日午後2時〜 ついに初公判】