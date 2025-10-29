安倍晋三元首相銃撃事件で殺人などの罪に問われた山上徹也被告の初公判が２８日、奈良地裁で開かれた。３年前に起きた銃撃事件の９日前に山上被告からツイッター（現Ｘ）でメッセージを受け取っていた鈴木エイト氏が裁判を傍聴し、山上被告の?異変?について指摘した。まず驚いたのが山上被告の外見。「髪が伸びているという情報は聞いてたけど、あそこまで長いと思ってなかった。（逮捕されてから）ずっと切っていない可能性