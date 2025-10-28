巨人は２８日、桑田真澄２軍監督、加藤健２軍バッテリーコーチが今季限りで退団すると発表した。桑田氏はＰＬ学園から８５年のドラフト１位で巨人入団。２１年間で通算１７５勝を挙げると０７年にはメジャーへ挑戦し、パイレーツで１年間プレー。翌０８年に現役引退を表明した。その後、評論家活動などを経て２１年に１軍投手チーフコーチ補佐として巨人に復帰。２２年には投手チーフコーチを務めた。２３年にはファーム総監