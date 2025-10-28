東京エレクトロンが３日続伸。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が２７日、同社株の目標株価を２万３７００円から３万４２００円に引き上げた。投資判断の「イコールウェート」は継続した。メモリースーパーサイクルにより２７年３月期からの本格的な業績回復と２８年３月期の更なる業績拡大を予想している。足もとでは、中国ＤＲＡＭメーカーの投資延伸が業績リスクだが、韓国