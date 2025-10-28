お笑いコンビのジョイマンが28日、都内で、「第3回ジョイマン百人一首大会」の取材会に出席した。ジョイマンのネタとして知られる、韻を踏むラップを百人一首にしてグッズ化したところ、池谷和志（44）が「1回に10個か20個しか入れていないのではと思えるくらい」と話すほど入荷してもすぐに売り切れる大人気に。昨年開催の第1回、今春開催の第2回に続いて、3回目の大会開催が決定した。高木晋哉（45）は「1回目、2回目と優勝者は