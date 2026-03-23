3月19日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に、ジョイマン・高木晋哉さん、池谷和志さんがゲスト出演。2008年に独特なラップネタでブレークした当時を振り返っていました。池谷さんは、ブレーク当時の最高月収は180万円でしたが、「2026年の最高月収はそれを超えています。営業とたまに入るCMが相まって。（高木さんが）数字系のギャグを言ってるんで、ナナナナ〜って。数字のCMが多い。7倍とか7分とかそういうふうなのに使わ